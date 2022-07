'Uber is nu een ander bedrijf', dat zegt het ritjesplatform in een reactie op onderzoek van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten. De socialistische transportvakbond is daar ondertussen niet van overtuigd.

Het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ) publiceert zondag de UberFiles, een nieuw groot onderzoek op basis van een datalek. In België werkten Knack, De Tijd en Le Soir mee aan de UberFiles en berichten er over. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat Uber, toen het in 2014 naar ons land kwam, allerlei technieken gebruikte om zoveel mogelijk aan controles te ontsnappen en overheidsonderzoeken tegen te werken. Uber leek voor niets terug te deinzen: van het inzetten van privédetectives tegen Brusselse concurrenten, het infiltreren van mysteryshoppers die voor de overheid werkten, tot het saboteren van een huiszoeking door het gerecht.

'We zoeken geen uitvluchten voor gedrag in het verleden dat duidelijk niet overeenstemt met onze huidige waardes', maar 'Uber is nu een ander bedrijf'. Dat zegt het Amerikaanse ritjesplatform in een reactie op de onthullingen.

Uber wijst er in een mededeling op dat er al veel gezegd en geschreven is over 'de vergissingen van voor 2017'. 'Er zijn duizenden artikels over gepubliceerd, er werden verschillende boeken geschreven, en er was zelfs een televisieserie', klinkt het. In 2017 werd ook Travis Kalanick als CEO vervangen, nadat de voormalige Amerikaanse minister van Justitie Eric Holder het bedrijf intern had doorgelicht na klachten van seksisme en intimidatie op de werkvloer.

Nieuwe CEO

De nieuwe CEO, Dara Khosrowshahi, 'had de taak om elk aspect van de werking van Uber te veranderen', klinkt het. En dat is volgens het bedrijf ook gebeurd. 'Als we zeggen dat Uber vandaag een andere bedrijf is, dan bedoelen we dat letterlijk: 90 procent van de huidige werknemers vervoegden het bedrijf nadat Dara CEO was geworden.'

En dus zegt Uber geen excuses te zoeken voor de fouten uit het verleden, maar roept het de mensen op om 'ons te beoordelen op wat we de voorbije vijf jaar hebben gedaan en wat we in de toekomst zullen doen'.

Vakbond BTB niet overtuigd

'Uber staat voor een cruciale uitdaging: ofwel zet het bedrijf zijn illegale en onethische praktijken verder, ofwel gaan ze zich gedragen als een verantwoordelijke werkgever', zegt ondertussen de socialistische transportvakbont BTB in een mededeling.

Volgens BTB-voorzitter Frank Moreels kan Uber bewijzen dat het nu een ander bedrijf is door de chauffeurs een werknemersstatuut te geven. 'Laat ons wel wezen. Chauffeurs die voor Uber werken zijn eigenlijk schijnzelfstandigen. Ze moeten zelf hun wagen kopen of leasen (en die moet voldoen aan de voorwaarden die Uber oplegt). Ze moeten zichzelf verzekeren tegen ziekte, ongeval, burgerlijke aansprakelijkheid ... Maar ze krijgen hun opdrachten wel van Uber', aldus Moreels. De vakbond zal naar eigen zeggen 'blijven strijden voor het behoud, het overleven van de reguliere taxisector en de loontrekkende taxichauffeurs en het creëren van een fair speelveld'.

