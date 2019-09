Els Bellens is redactrice bij Data News.

Ritjesdienst Uber heeft 435 van zijn werknemers ontslagen. Het gaan om ingenieurs en mensen die op productontwikkeling werken. Het bedrijf voerde in juli van dit jaar al een ontslagronde uit van 400 mensen in het marketingdepartement.

Uber probeert zijn verliezen te verminderen door een deel van zijn werknemers te ontslaan. Het bedrijf heeft 27.000 voltijdse werknemers wereldwijd en zegt dat deze ontslagronde zo'n 8 procent van zijn departementen engineering en productontwikkeling uitmaakt. De overgrote meerderheid van de ontslagen, zo'n 85 procent, zou vallen in de Verenigde Staten. Uber heeft ondertussen ook nieuwe vacatures bevroren.

Dat Uber probeert te besparen is geen verrassing. Het bedrijf heeft sinds zijn ontstaan nooit winst gemaakt, en de verliezen zijn redelijk ontstellend. In het tweede kwartaal van 2019 rapporteerde het bedrijf bijvoorbeeld een verlies van 5 miljard dollar. Daarbij zitten veel overnames en andere eenmalige kosten maar feit blijft wel dat Uber nog geen enkel kwartaal groene cijfers heeft kunnen voorleggen. Daar komt bij dat de staat Californië, waar Uber zijn hoofdzetel heeft, deze week een wet heeft aangenomen die onder meer de chauffeurs van Uber (die nu als 'zelfstandigen' worden gezien) een werknemersstatuut geeft, waardoor de kosten voor het bedrijf de hoogte in gaan.

Uber heeft zich altijd geconcentreerd op groei en ontwikkeling, en haalt zijn geld bij investeerders. Een beursgang in mei haalde bijvoorbeeld nog eens acht miljard dollar op.