Ubisoft neemt i3D.net over

Ubisoft, dat al klant was bij i3D.net, wil met de overname haar online ervaring verbeteren. i3D.net heeft vandaag 33 datacenters wereldwijd en telt 3.000 klanten.

"We blijven onze online activiteiten uitbreiden om games en services te leveren die de ervaring van onze spelers sterk verbeteren. Door de expertise en technologieën van i3D.net aan de onze toe te voegen, springen we jaren vooruit op onze reis om de best mogelijke connectiviteit en prestaties van onze service aan onze spelers te leveren. i3D.net zal doorgaan met het leveren van state-of-the-art services aan zijn klanten en zal profiteren van onze ondersteuning op lange termijn", aldus Yves Guillemot, mede-oprichter en CEO van Ubisoft.

ONE-Platform

i3D.net werd in 2002 opgericht door de Nederlander Stijn Koster, die vandaag nog steeds CEO is. Van daaruit groeide het bedrijf als aanbieder van online infrastructuurdiensten en managed hosting-oplossingen ter wereld. Verbonden met 29 internet-exchanges biedt het i3D.net-netwerk spelers wereldwijde toegang tot het i3D.net ONE-platform.

Koster zegt in een mededeling dat zijn bedrijf als onafhankelijk managed hostingplatform blijft fungeren, maar dat hij dankzij de steun van Ubisoft het wereldwijde bereik zal kunnen vergroten. Verwacht wordt dat deze acquisitie van i3D.net voor het einde van het boekjaar zal worden afgerond.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.