Bij de Franse videogameproducent Ubisoft vertrekt een deel van het topmanagement. Die beslissing komt er na beschuldigingen van seksueel wangedrag.

Het gaat om chief creative officer Serge Hascoët, Yannis Mallat, die de Canadese studio van het bedrijf leidt, en Cécile Cornet, hoofd van de HR-afdeling van het bedrijf. Eerder deze week vertrokken ook Maxime Bérland en Tommy François, beiden vicepresident bij het bedrijf.

In een persbericht zegt Ubisoft niet letterlijk dat de topmensen worden ontslagen, maar wel dat hun vertrek er komt na een grondig onderzoek dat er kwam na recente beschuldigingen rond wangedrag en ongepast gedrag.

Ubisoft is een van de grootste videospelontwikkelaars van Europa. Het bedrijf telt zo'n 18.000 werknemers en is onder meer de ontwikkelaar van de Assassin's Creed-reeks en Far Cry.

"Ubisoft is tekortgeschoten in haar verplichting om een veilige en inclusieve werkomgeving te garanderen voor haar werknemers," zegt oprichter en CEO Yves Guillemot. "Dit is onaanvaardbaar. Giftig gedrag staat in contrast met waarden waarop ik nooit afbreuk aan wil doen." Hij vult daarop aan dat hij veranderingen wil doorvoeren om de werkcultuur te verbeteren en versterken.

Vorige maand doken op Twitter van verschillende vrouwen beschuldigingen op over de werkcultuur bij Ubisoft, waaronder seksueel wangedrag. Afgelopen weekend schreef ook de Franse krant Libération over het schandaal, waarbij een werknemer van de HR-afdeling liet ontvallen dat de meeste klachten intern bekend zijn, maar geen verder gevolg kregen.

