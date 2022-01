Els Bellens is redactrice bij Data News.

Ubisoft Plus, het streamingabonnement van de game-uitgever, zal je binnenkort ook op Xbox-consoles kunnen gebruiken.

De dienst werd oorspronkelijke gelanceerd voor pc, en geeft toegang tot een honderdtal games van Ubisoft aan een maandelijks abonnement van zo'n vijftien euro. Een streamingdienst zoals Netflix dus, maar dan voor games. Onder meer bekende titels als Far Cry 6 zitten in het aanbod.

Die dienst zal nu ook beschikbaar worden op de Xbox-consoles, al wil Ubisoft nog niet zeggen wanneer dat allemaal gaat gebeuren. De Xbox heeft al een streamingdienst, genaamt Xbox Game Pass, waarin games van onder meer EA en Bethesda (een dochterbedrijf van Microsoft) zitten. De Ubisoft Plus-dienst zou echter apart staan.

