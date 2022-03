Gamemaker Ubisoft heeft bevestigd dat het slachtoffer is geworden van een 'cyberbeveiligingsincident'. Daarbij waren er storingen aan zijn games, systemen en diensten.

Begin deze maand rapporteerden meerdere gebruikers van de games van Ubisoft en dienst online platformen dat ze moeite hadden om in te loggen. Dat blijkt dus te wijten aan een nog onbekend 'beveiligingsincident'. Dat heeft Ubisoft zelf meegedeeld. Na het incident zijn diensten hervat en werden ook de wachtwoorden van het Ubisoft personeel opnieuw ingesteld. Volgens Ubisoft gaat het om een voorzorgsmaatregel, en is er geen bewijs dat persoonlijke gegevens werden buitgemaakt.

Vermoed wordt dat Lapsus$, de bende die ook al Samsung en Nvidia gehackt heeft, achter het incident zit, zo schrijft nieuwssite Bleeping Computer. Die baseert zich daarvoor op een reactie van de groep op Twitter. Een account gelinkt aan de groep reageerde met een smiley op een eerste rapport over de aanval van techsite The Verge.

Ubisoft is een van de grotere gamemakers ter wereld, en brengt onder meer reeksen als Assassin's Creed, Far Cry en Just Dance uit.

