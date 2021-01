Het Belgische farmabedrijf UCB legt 25 miljoen euro op tafel voor haar pas opgerichte start-up Nile.ai. Die moet de behandeling van epilepsiepatiënten grondig verbeteren.

Nile.AI krijgt haar hoofdzetel in het Californische Los Angeles en wordt geleid door Dr Leo Petrossian. UCB is met haar investering meteen de hoofdaandeelhouder en zal in de raad van bestuur zetelen. De bedoeling is dat het bedrijf ook kennis en data van Nile krijgt.

Het jonge bedrijf positioneert zich als een 'digital health company', met een duidelijke focus op de behandeling voor epilepsie en dit voor de patiënt, zorgverlener en de gezondheidsinstellingen (ziekenhuizen).

Portaal en app

Concreet gaat het om een patiëntenapp en een portaal voor de zorgverlener, waar de status van de patiënt zichtbaar is en er op basis van data beslissingen rond behandelingen kunnen worden genomen.

Epilepsie is een neurale aandoening die vele vormen kent, dat betekent ook dat er geen uniforme behandeling is voor patiënten. Zelfs om aanvallen te beperken is het vaak lang zoeken naar de juiste medicatie en de verhouding daarin. Het doel van Nile is om de zoektocht naar een optimale behandeling in te korten.

Later dit jaar beschikbaar

'UCS heeft een grondige kennis van epilepsie en de uitdagingen waar mensen met de ziekte dagelijks mee kampen, inclusief hoe ze communiceren met zorgverleners,' zegt Charl Van Zyl, executive vice president en hoofd Neurology Solutions en International Markets bij UCB. 'We denken dat het platform van Nile waardevolle inzichten kan voorzien die een betere zorgervaring kunnen opleveren voor mensen met epilepsie.'

De technologie van het bedrijf wordt momenteel getest bij twee Amerikaanse zorginstellingen, het Massachusetts General Hospital en Michigan State University Healthcare. De bedoeling is om de app en het platform later dit jaar commerciëel op de markt te brengen.

