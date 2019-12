De Universiteit Gent heeft een nieuw e-learning-platform in gebruik genomen. Het klopt daarvoor aan bij D2L.

Het gaat om het Brightspace-platform van D2L, dat binnen de universiteit onder de naam Ufora wordt gebruikt. Het platform werd sinds juni 2018 in fases uitgerold, zo schreef Data News vorig jaar al dat de universiteit eerst met 21 cursussen zou beginnen. In september 2019 was de uitrol voltooid.

Data News leerde dat het contract voor het leerplatform op 1.078.848 euro neerkomt. Voor de opdracht waren er nog drie andere kandidaten, waaronder Canvas (het platform dat onder meer aan de VUB gebruikt wordt). Bij de aanbesteding woog de kwaliteit en prijs voor respectievelijk 60 en 40 procent door.

Het nieuwe cloudgebaseerde leerplatform moet op elk toestel vlot werken en biedt ondersteuning voor moderne lesmethodes met onder meer sociale tools, video en gamification. Ook de Antwerp Management School gebruikt Brightspace al enige tijd.

Met de overstap neemt de UGent afscheid van haar eigen platform Minerva. "Als we alle mogelijkheden van Brightspace in Minerva hadden moeten implementeren, dan had dat een gigantische investering gevraagd. We hebben wel mensen in huis die zaken kunnen toevoegen aan Minerva, maar de snelheid van een commerciële tool kunnen we niet volgen," wist projectleider Frederik Gailly destijds aan Data News te vertellen.