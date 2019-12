De app van Telenet om pikante foto's te beschermen met een watermerk, is niet zo veilig als beweerd. Dat zeggen onderzoekers van de UGent. Ze konden het watermerk met behulp van "een relatief eenvoudig AI-algoritme" verwijderen.

Telenet lanceerde de Comdom-app om liefhebbers van sexting, het doorsturen van pikante foto's, meer veiligheid te bieden. De belangrijkste functie van de app is dat hij een watermerk op de foto zet met daarop de gegevens van de ontvanger. Zo'n foto zal die ontvanger niet snel doorsturen, is de redenering erachter. Telenet zei bij de lancering dat de filter "zelfs door de ervaren Photoshop-gebruiker niet zomaar verwijderd kan worden, of toch niet zonder de naaktfoto onherkenbaar te maken".

Het UGent-onderzoeksteam IDLab-MEDIA van professor Peter Lambert lijkt er toch in geslaagd te zijn, zo blijkt uit voorbeelden die de universiteit heeft verspreid. In enkele dagen konden de onderzoekers naar eigen zeggen een programma ontwikkelen om de watermerken automatisch te verwijderen. "De software kan de originele foto bijna perfect reconstrueren, en dus de identiteit van de ontvanger laten verdwijnen, waardoor de veiligheid van de zender niet langer gegarandeerd is", klinkt het.

De onderzoekers betreuren dat bedrijven "op bijna gratuite wijze veiligheid claimen, terwijl men zelf onvoldoende aandacht heeft besteed aan de uitwerking van die veiligheid". Anderzijds zien ze ook positieve elementen: het feit dat gezichten onzichtbaar worden gemaakt, is een goede zaak. En de lancering van de app maakt een gevoelig onderwerp bespreekbaar.

In een reactie zegt Telenet contact te zullen opnemen met de onderzoekers om te bekijken hoe de app beter gemaakt kan worden, maar het telecombedrijf haalt de app niet offline. "We hebben voor de lancering de app uitvoerig door professionals laten testen op bruikbare methodes om watermerken te verwijderen, zoals Photoshop. Deze programma's zullen immers in het algemeen sneller dan complexe AI-algoritmes gebruikt worden in een poging een watermerk te verwijderen", zegt Telenet.

Peter Lambert, Martijn Courteaux en Hannes Mareen op een foto met visueel watermerk, gegenereerd door de .comdom app. © UGent