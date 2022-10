De Universiteit Hasselt stapt mee in een Europees netwerk rond kwantumcomputers. Dat netwerk moet vanaf midden 2023 beschikbaar zijn voor onderzoek en ontwikkeling.

Het gaat om het European High-Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU), dat met Europese technologie supercomputers wil ontwikkelen voor onder meer de verwerking van big data. Een onderdeel daarvan is het Europese consortium LUMI (Large Unified Modern Infrastructure), waar de UHasselt deel van uitmaakt samen met andere Europese universiteiten en onderzoeksinstellingen.

'Aan UHasselt zullen we binnen het project LUMI-Q, software en algoritmes ontwikkelen om berekeningen uit te voeren met deze computers. Door hun kwantumcapaciteiten hebben zij een ongekende rekenkracht, nog veel hoger dan die van de beste huidige supercomputers', zegt UHasselt-prof. dr. Milos Nesladek.

Het hele Europese project heeft een totaalbudget van honderd miljoen euro. Er zullen nieuwe kwantumcomputers komen bovenop en een netwerk van bestaande supercomputers en dat op 6 locaties in Europa. Het gaat dus om een combinatie van twee soorten machines.

Naar toepassingen denkt men onder meer aan analyses van grote databestanden die vandaag technisch niet haalbaar zijn. Maar ook het verwerken van gravitatiegolven of ontwikkeling van medicijnen of andere toepassingen worden genoemd.

