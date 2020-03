Als gevolg van de coronacrisis heeft Roularta Media Group beslist om het Data News Awards evenement te verplaatsen naar een nieuwe datum na de zomer. Data News Awards for Excellence zal plaats vinden op 10 september in Brussels Expo.

Het team van Data News en uitgeverij Roularta Media Group hebben besloten om de Data News Awards for Excellence niet langer uit te reiken op de geplande datum van 28 mei, maar op 10 september. De locatie wordt opnieuw Paleis 7 van Brussels Expo (Heizel) waar het evenement ook vorig jaar plaats vond. Wie al geregistreerd was, hoeft zich geen zorgen te maken: tickets blijven geldig.

Een glazen bol heeft niemand, maar heel wat experten gaan er van uit dat de wereldwijde gezondheidscrisis niet snel bedwongen zal zijn. De veiligheid en gezondheid van onze bezoekers en eventpartners primeert. We willen daarom als evenementorganisator geen risico nemen en onze verantwoordelijkheid opnemen. In die context vinden we het niet opportuun om een massa-evenement eind mei te laten doorgaan. Vorig jaar trok het prestigieuze Data News Awards for Excellence evenement meer dan 1.200 genodigden.

Publieke voting start op 21 mei

De publieke stemming die normaal deze week ging starten, wordt ook uitgesteld. We nodigen u graag uit om uw stem uit te brengen op de genomineerden in 15 categorieën. Dat zal kunnen vanaf 21 mei tot en met 14 juni via www.datanewsawards.be. We wensen ons te excuseren voor de aanpassingen, maar durven rekenen op uw begrip in deze moeilijke omstandigheden.

