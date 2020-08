In de VS is computerwetenschapper Russel Kirsch overleden. Hij bouwde 63 jaar geleden de eerste scanner en maakte zo de eerste digitale foto.

Kirsch werkte op 27-jarige leeftijd voor het National Bureau of Standards waar hij met SEAC werkte, de eerste programmeerbare computer in de VS. De man was rond die tijd ook vader geworden van zijn eerste kind Walden Kirsch.

Om de mogelijkheden van SEAC te testen, wou hij weten of hij computers kon laten zien op de manier dat mensen zien. Daarop bouwde hij en zijn team een scanner die een foto in een reeks pixels vertaalde die konden bewaard worden op de computer. Daarvoor gebruikte hij een foto van zijn pasgeboren baby.

De zwart-wit foto zorgde voor een scan van 176 bij 176 pixels en was zo de eerste digitale foto ter wereld. De technologie zou later verder evolueren en opduiken in medische apparatuur, satellieten en uiteraard digitale fotografie.

De foto werd in 2003 door Life magazine verkozen als een van de "100 Photographs That Changed the World." In een interview met Mercury News in 2009 gaf Kirsch aan dat hij toen geen idee had hoe hard zijn uitvinding de wereld zou veranderen.

Kirsch zou zich nadien verder verdiepen in beeldverwerking, maar hij legde zich ook toe op kunstmatige intelligentie en biomedische informatica. Hij ging in 1985 met pensioen. Russel Kirsch overleed op 11 augustus aan de gevolgen van dementie. Hij werd 91 jaar en laat een vrouw, zus, twee zonen, twee dochters en vier kleinkinderen na.

