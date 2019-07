De computerwetenschapper Fernando 'Corby' Corbató, vaak gezien als de uitvinder van het (computer)wachtwoord, is op 93-jarige leeftijd overleden.

Corbató werkte jarenlang voor het Massachusetts Institute for Technology (het MIT) en had daar een hand in een reeks belangrijke doorbraken in de wereld van de computerwetenschap. Een daarvan is het computerwachtwoord, dat hij bedacht bij het werken aan een vroeg vorm van computerdelen.

De man stond dan ook aan het hoofd van ontwikkeling bij Computer Time-Sharing System (CTSS), een van de eerste besturingssystemen ter wereld. CTSS liet toe dat verschillende mensen tegelijk een computer gebruikten, wat de snelheid waaraan gewerkt werd fel verbeterede. Datzelfde systeem zou ook het eerste computersysteem zijn dat wachtwoorden gebruikte om de accounts en het werk van ontwikkelaars af te schermen.

In die zin is Corbató ook een computersecuritypionier, die ontwikkelaars voor het eerst de mogelijkheid gaf om een privé-account te hebben.

Na zijn werk met CTSS startte Corbató met de ontwikkeling van Multics, een systeem dat geldt als de inspiratie voor Unix.