Vinciane Debaille, een onderzoekster aan de Brusselse universiteit ULB, is een van de vijf Europese wetenschappers die meewerken aan de missie van de nieuwe Marsrobot van het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA.

De Perseverance Robot wordt gelanceerd tussen 30 juli en 15 augustus. In februari 2021 moet de robot landen op de rode planeet. Het Europese ruimtevaartagentschap ESA stelde vijf wetenschappers aan om deel te nemen aan de NASA-missie. Onder hen dus Vinciane Debaille. Haar werk bestaat onder meer uit de besturing van de robot, het documenteren van waarnemingen en het behandelen van gegevens. Ze maakt ook deel uit van het wetenschappelijk comité.

Microbiologisch leven

'Het probleem blijft het beperkt aantal stalen dat naar de aarde kan worden teruggebracht. We moeten dus heel goed nadenken over welke monsters we gaan nemen, om de wetenschappelijke vraagstukken te optimaliseren die kunnen worden aangepakt', zegt ze.

De Perseverance gaat zoeken naar sporen van vroeger microbiologisch leven. Bovendien moet de robotjeep het klimaat en de geologie van Mars onderzoeken, door het nemen van stalen van stenen en stof. De missie is verder bedoeld om nieuwe technologie voor toekomstige onbemande en bemande missies naar Mars te testen.

