Ultimaker, wereldwijd marktleider op het gebied van desktop 3D-printen, heeft zijn leiderschapsteam versterkt met vier nieuwe medewerkers.

Sebastiaan Verhaar zal in zijn rol als Chief Commercial Officer (CCO) de groei van Ultimaker in de APAC-regio, EMEA en de VS verder stimuleren. Hierbij bouwt hij voort op de successen van de regionale commerciële teams. Hij heeft meer dan zestien jaar ervaring bij bedrijven als Equinix en Google, waar hij internationale verkoop- en business development teams heeft opgezet en begeleid in verschillende sectoren, waaronder internetdata-diensten, telecommunicatie, enterprise software, SaaS, cloud en IoT.

De groeiplannen van Ultimaker vereisen een versterking en verbreding van de wereldwijde organisatie. Om deze plannen te ondersteunen is Mariska van IJzerloo in dienst getreden als Chief People Officer (CPO). Zij is verantwoordelijk voor HR, medewerkers- en leiderschapsontwikkeling en duurzaamheid. Van IJzerloo heeft meer dan vijftien jaar ervaring als leidinggevende bij organisaties als Reebok, Denso, Arcadis en Ampelmann.

Als nieuwe Chief Information Officer (CIO) bij Ultimaker gaat Siebe Beintema helpen bij het verder definiëren van de IT-strategie van het bedrijf. Hiermee wordt de groei en ontwikkeling van IT én de IT-gerelateerde teams ondersteund. Beintema brengt jarenlange expertise mee, met eerdere functies in IT-Management en als CIO voor bedrijven als Thomas Cook en Lefebvre Sarrut Group/Sdu. Hij wordt bij Ultimaker verantwoordelijk voor het IT-management, webdevelopment, ERP en het software en services delivery platform.

Beintema zal nauw samenwerken met Paul Heijmans, die is aangesteld als VP Application Software R&D. Heijmans gaat leidinggeven aan de afdeling R&D-applicatiesoftware en rapporteert aan Dick Moerkens, CTO bij Ultimaker. Hij brengt meer dan twintig jaar ervaring in software engineering mee, waaronder in het ontwikkelen van maatwerksoftware, het bouwen van softwareproducten en het bouwen en draaien van software as a service. Heijmans gaat zich richten op het vormgeven en uitvoeren van de softwarestrategie van Ultimaker, de ontwikkeling van Ultimaker Cura en andere toekomstige softwaregerelateerde diensten.

