De Unesco en het Joods Wereldcongres (WJC) zijn een samenwerking aangegaan met de sociaalnetwerksite TikTok, met als doel om online negationisme tegen te gaan. Dat hebben ze donderdag bekendgemaakt, op de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust.

Gebruikers die op het TikTok-platform interesse tonen in het onderwerp, zullen voortaan bovenaan de zoekresultaten een banner te zien krijgen, die hen doorverwijst naar www.aboutholocaust.org. 'Als de gebruikers zoeken naar Holocaust-gerelateerde termen die niet voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van TikTok, dan zal het platform de zoekresultaten tegenhouden en in plaats daarvan dezelfde banner tonen', zegt Unesco nog.

De website www.aboutholocaust.org van het WJC en de Unesco bevat in negentien verschillende talen educatieve informatie over de Holocaust, de systematische Jodenvervolging en genocide door nazi's en hun medestanders tijdens de Tweede Wereldoorlog.

In zowat 17 procent van de berichten die op TikTok over het onderwerp verschijnen, wordt momenteel informatie verdraaid of de Holocaust ontkend.

Audrey Azoulay, de directeur-generaal van Unesco, is dan ook blij dat TikTok meewerkt aan deze campagne. 'Het ontkennen, verdraaien of bagatelliseren van de feiten over de Holocaust is een verderfelijke vorm van modern antisemitisme', zegt ze.

'TikTok staat erom bekend jongeren te bereiken. De meesten van hen zijn zich niet bewust zijn van de verschrikkingen van de Holocaust en zijn bijzonder kwetsbaar voor desinformatie', klinkt het dan weer bij WJC-voorzitter Ronald S. Lauder.

Vorig jaar waren Unesco en WJC een gelijkaardige samenwerking aangegaan met Facebook. Sindsdien is de website aboutholocaust.org meer dan 400.000 keer bekeken, door gebruikers uit meer dan honderd landen.

