Eurofiber, expert in de uitbouw en het beheer van glasvezelnetwerken, en Proximus richten samen de nieuwe joint-venture Unifiber op. Doel is de uitrol van een glasvezelnetwerk in Wallonië dat tegen 2028 een half miljoen gezinnen en kmo's toegang moet geven tot supersnel internet.

De Europese autoriteiten hebben zonet groen licht gegeven voor de oprichting van Unifiber. Het open glasvezelnetwerk zal beschikbaar zijn voor alle geïnteresseerde telecomoperatoren. De joint venture beschikt de komende tien jaar over een budget van meer dan 800 miljoen euro om dit netwerk van de toekomst uit te bouwen en gezinnen en kmo's erop aan te sluiten.

Honderdduizend gezinnen per jaar

De voorbereidingen voor de uitrol van het Unifiber-netwerk gaan half augustus van start in de gemeenten Waterloo en Morlanwelz. Tussen 2022 en 2023 zullen al enkele tienduizenden gezinnen kunnen aansluiten op het Unifiber-netwerk. Vervolgens zullen er vanaf 2024 elk jaar bijna 100.000 gezinnen bijkomen. Het project zorgt ook voor de creatie van ongeveer dertig directe jobs en enkele honderden indirecte jobs.

Volgens Unifiber geven de investeringen het Waalse herstelplan een duwtje in de rug. Een van de prioriteiten van de Waalse regering is de digitale transformatie. 'Met de uitbouw van dit vrije toegangsnetwerk voor telecommunicatie zetten wij een infrastructuur neer die de inwoners en ondernemers in Wallonië alle troeven biedt om volledig deel te nemen aan de digitale transformatie en zo hun steentje bij te dragen tot de welvaart van dit gewest', aldus Nico Weymaere, CEO van Unifiber.

Versnelling hoger

België vervulde aan het begin van de jaren 80 een pioniersrol met zijn kabelnetwerk en ADSL/VDSL. Vandaag wil het die rol opnieuw opnemen met de uitbouw van de nieuwste generatie glasvezel, FttH (Fiber-to-the-Home) of glasvezel-tot-aan-de-deur. Tien procent van de woningen is al aansluitbaar, maar er wordt nu een versnelling hoger geschakeld.

