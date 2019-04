UnifiedPost breidt uit naar Oost- en Centraal Europa

is redacteur bij Data News

Het Belgische UnifiedPost neemt de Estse Fitek Group over. Daarmee wordt het bedrijf uit Terhulpen meteen actief in een groot deel van Europa.

UnifiedPost en Fitek Group focussen beiden op e-facturatie. Fitek Group telt 270 werknemers, haalde vorig jaar een omzet van 21,5 miljoen euro en is actief in Estland, Letland, Litouwen, Finland, Groot-Brittannië, Slowakije, Servië, Bosnië en Herzegovina. Door de overname wordt UnifiedPost naar eigen zeggen de nummer twee in Europa.

"Groei kan in een snel evoluerende markt niet enkel organisch worden gerealiseerd. Onze productlijnen, onder meer voor het processen van zakelijke betalingen, zijn klaar voor de toekomst en we zoeken naar nieuwe afzetmarkten om sneller te groeien. Om de nodige schaalgrootte te realiseren bewandelen we het pad van de overnames", zegt Hans Leybaert, CEO van UnifiedPost Group.

Samen mikt de groep op een gezamenlijke omzet van 60 miljoen euro. Hoeveel UnifiedPost betaalt voor de overname is niet bekend.

De overname betekent ook een kleine naamsverandering. UnifiedPost zal voortaan door het leven gaan als UnifiedPost Group. Al blijven beide bedrijven wel onder hun eigen merknaam actief in hun regio.