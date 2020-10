De Belgische fintechspeler Unifiedpost gaat een beroep doen op de AI documentverwerking van Google voor haar diensten.

Unifiedpost verwerkt jaarlijks bijna 350 miljoen facturen, inkoop- en betalingsdocumenten en dit in 15 landen. Het legt zich onder meer toe op documentconversie, de identificatie van klanten en betalingen.

Voor het herkennen van documenten maakt het bedrijf voortaan gebruik van Procurement DocAI van Google. Dat laat toe om automatisch inkoopgegevens af te leiden uit facturen of ongestructureerde documenten in verschillende bestandsformaten. In eerste instantie wordt dat ondersteund in het Nederlands en het Frans.

Voor Unifiedpost betekent overschakelen naar Google een lagere totaalkost voor zogenaamde procure-to-pay verwerking tot zestig procent. Ook zal het proces veel nauwkeuriger gebeuren volgens Google.

Unifiedpost verwerkt jaarlijks bijna 350 miljoen facturen, inkoop- en betalingsdocumenten en dit in 15 landen. Het legt zich onder meer toe op documentconversie, de identificatie van klanten en betalingen.Voor het herkennen van documenten maakt het bedrijf voortaan gebruik van Procurement DocAI van Google. Dat laat toe om automatisch inkoopgegevens af te leiden uit facturen of ongestructureerde documenten in verschillende bestandsformaten. In eerste instantie wordt dat ondersteund in het Nederlands en het Frans.Voor Unifiedpost betekent overschakelen naar Google een lagere totaalkost voor zogenaamde procure-to-pay verwerking tot zestig procent. Ook zal het proces veel nauwkeuriger gebeuren volgens Google.