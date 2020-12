Met twee Belgische en een Zweedse overname bouwt fintechspeler Unifiedpost haar strategie verder uit. Het bedrijf is hierdoor voortaan actief in twintig landen.

Unifiedpost, dat sinds dit najaar op Euronext noteert, doet drie overnames: Het Zweedse 21 Grams, en het Belgische BanqUP en AKTI zijn tegen januari 2021 onderdeel van het bedrijf uit Terhulpen. De overname past in de buy-and-build strategie van het bedrijf, waarbij er op termijn ook naar andere overnames wordt gekeken.

De grootste overname is die van 21 Grams. Een bedrijf met vestigingen in Zweden, Finland en Denemarken dat sinds 2004 actief is als dienstverlener rond bedrijfskritische uitgaande post-oplossingen, met post- pakket- en frankeerservices en digitale en papieren factuurbezorging.

Het bedrijf verwerkt zo'n tachtig miljoen documenten per jaar voor meer dan 800 klanten en heeft 70 mensen in dienst. In 2019 draaide het een pro forma omzet van 77,6 miljoen. Unifiedpost betaalt 7,5x de ebitda van 2020 voor het bedrijf. 7 procent gebeurt in aandelen, de rest in cash.

BanqUP is een Belgische speler, maar met activiteiten in Polen waardoor Unifiedpost ook daar actief wordt. Het bedrijf legt zich toe op open banking en data-analyses die Unifiedpost wil aanbieden aan haar eigen 440.000 klanten. Het bedrijf haalde vorig jaar een omzet van 800.000 euro. De overname wordt voor de helft met aandelen en voor de helft met cash gefinancierd, met een waardering van 7,5 keer de omzet van 2020.

AKTI is een eveneens en Belgische speler die actief is met orderbeheer en factuurverwerking in de cloud. De bedoeling is dat hun oplossingen opgaan in het bestaand aanbod van UnifiedPost. Het bedrijf heeft een omzet van een half miljoen euro. Unifiedpost betaalt hier voor 85 procent met aandelen en 15 procent in cash, op basis van een waardering van 3,9 keer de omzet van 2020.

