Unit4 neemt HR-techbedrijf Intuo over

Het Nederlandse Unit4 neemt de Belgische scale-up Intuo over. Die laatste blijft wel als apart merk bestaan.

Intuo focust zich op human capital management en talent enablement, met onder meer een alternatief voor evaluatiegesprekken binnen het bedrijf. Het bedrijf werd in 2013 opgericht door Tim Clauwaert (CEO), Gilles Mattelin en Philip De Smet. Zowel de dertig vaste medewerkers als de oprichters blijven aan boord.

Hoeveel Unit4 betaalt voor de overname is niet bekend. Wel weten we dat het bedrijf in mei 2016 850.000 euro ophaalde bij business angels en PMV. Vorig jaar in juni volgde een kapitaalronde van een half miljoen euro bij bestaande investeerders en Telenet. Voor die tijd volgde ook een financiële injectie van 25.000 euro via de accelerator Telenet Idealabs, en een converteerbare lening van 50.000 euro.

Unit4, dat zelf wordt geleid door Stephan Sieber, neemt het bedrijf volledig over, maar Intuo blijft wel als apart merk bestaan. Onder de klanten van Intuo zitten onder meer USG, BMW, Verisure, Brussels Airport, Thomas Cook en Ag Insurance.