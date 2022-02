Softwarebedrijf Unit4 heeft Tom Ascroft benoemd tot Chief Information Security Officer. Hij wordt verantwoordelijk voor Unit4's cyberveiligheid wereldwijd, het identificeren van opkomende beveiligingsrisico's en het ontwikkelen van strategieën en beleid.

Ascroft heeft een MBA van de Warwick Business School en meer dan 24 jaar ervaring in verschillende sectoren. Hij komt over van de University of Surrey, waar hij eveneens de functie van CISO bekleedde. Hij transformeerde het cyberveiligheidsaanbod van de universiteit met de IT Services-afdeling en droeg bij aan de verbetering van de resultaten van de UK National Student Survey.

Daarvoor was Ascroft Director of Information Security EMEA voor Avanti Communications, gevolgd door Head of Information Security Consulting voor Legal & General PLC in het Verenigd Koninkrijk. Daar hield hij zich bezig met Information Security-verzoeken, third party Cyber Assurance, Penetration Testing en Application Testing.

