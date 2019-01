Universiteit Antwerpen beschikt voortaan over de krachtigste computer van het land

De DGX-2 heeft slechts de omvang van een koelkastje, maar kan berekeningen aan met een topsnelheid van twee petaflops. Dat zijn twee biljard bewerkingen per seconde: honderd keer minder snel dan de krachtigste supercomputer ter wereld, maar wel een stuk sneller dan eender welke andere computer in België.

Ter vergelijking: de CalcUA, de supercomputer waarop de Universiteit Antwerpen al een aantal jaar rekent, haalt 0.24 petaflops. De supercomputers van de KU Leuven, Tier-1 BrENIAC en Genius, kunnen ongeveer 0,6 petaflops uitvoeren. De DGX-1, de eerste versie van NVIDIA's supercomputer die de voorbije twee jaar door imec gebruikt werd voor deep learning op camerabeelden, had een rekenkracht van 0.96 petaflops.

Geschikt voor deep learning

Zijn opvolger, de DGX-2, rekent dus dubbel zo snel. Deep-learning-processen kan de nieuwe supercomputer - dankzij zestien gekoppelde grafische processoren - zelfs tien keer sneller uitvoeren dan zijn voorganger, claimt NVIDIA.

De rekenmachine wordt bij IDLab, een onderzoeksgroep van imec aan de UAntwerpen, geïnstalleerd. Daarmee is de universiteit de eerste in de Benelux die over zo'n supercomputer van de nieuwe generatie beschikt.

"We zullen er enorm op vooruitgaan qua rekenkracht", weet Steven Latré, professor informatica (UAntwerpen/imec). Dat was ook noodzakelijk om de uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden. "We zitten in het tijdperk van de artificiële intelligentie en van deep learning. Onze onderzoekers hebben continu nood aan heel veel rekenkracht. Om nieuwe AI-systemen te trainen, zijn ze nu vaak uren aan het wachten op een resultaat."

Strijd tegen malaria

Volgens NVIDIA is de DGX-2 te koop voor 400.000 dollar (zo'n 350.000 euro). De Antwerpse universiteit klopte voor de aankoop van haar nieuwe rekeninfrastructuur aan bij het Gentse AI-bedrijf Robovision.

Robovision en de Universiteit Antwerpen zullen de supercomputer onder meer gebruiken voor onderzoek naar malaria. "Medisch personeel analyseert vandaag manueel duizenden cellen, maar intelligente algoritmes doen dit in een fractie van een seconde", zegt Robovision-CEO Jonathan Berte.