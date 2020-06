Tegen eind dit jaar komt er bij de Universiteit van Gent een nieuwe supercomputer in actie. Die zal worden ingezet voor verschillende onderzoeksdomeinen van academici, overheid en de industrie.

De tier 1 supercomputer wordt gebouwd door Atos. Concreet gaat het om de Bullsequana XH200, die Atos eind 2018 voor het eerst lanceerde. Op de computercomputer draait de BullSequana X Supercomputer Suite als softwarestack.

Onder de motorkap zitten vijf racks met de volgende specificaties:

98 BullSequana X2410 blades (294 nodes), met in elke node AMD Rome 7H12 CPUs en 256GB RAM (16GB*16@3200MHz dims)

14 BullSequana X2410 blades (42 nodes), met in elke node AMD Rome 7H12 CPUs en 512GB RAM (32GB*16@3200MHz dims)

20 BullSequana X2415 blades uitgerust met de nieuwe Nvidia RedStone board en Nvidia A100-40 GPUs (x4)

DDN multi-tier EXAScaler-oplossing met een hybride ES7990X en all flash SFA200NVX voor meer dan 100 TB aan versnelde flash-prestaties en 4 PB aan langdurige opslag.

Tegen 2022 wordt er nog een uitbreiding van de rekenkracht voorzien.

De machine komt er via VSC, het Vlaams Supercomputer Centrum, een samenwerking tussen de vijf Vlaamse universiteiten. Het zal onder meer ingezet worden voor modellen rond weer- en klimaatverandering, berekeningen rond hernieuwbare energie of de zoektocht naar nieuwe medicijnen.

Vlaanderen telt momenteel een handvol supercomputers. In 2012 was er 'Muk' aan de Ugent. In 2016 volgde BrENIAC en in 2018 Genius, beiden aan de KU Leuven. De laatste aanwinst heeft momenteel nog geen roepnaam.

Het prijskaartje van de nieuwe supercomputer komt op meer dan tien miljoen euro, gefinancierd door het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid. In praktijk gaat het om een raamcontract met Atos dat zes jaar loopt.

De tier 1 supercomputer wordt gebouwd door Atos. Concreet gaat het om de Bullsequana XH200, die Atos eind 2018 voor het eerst lanceerde. Op de computercomputer draait de BullSequana X Supercomputer Suite als softwarestack.Onder de motorkap zitten vijf racks met de volgende specificaties:Tegen 2022 wordt er nog een uitbreiding van de rekenkracht voorzien.De machine komt er via VSC, het Vlaams Supercomputer Centrum, een samenwerking tussen de vijf Vlaamse universiteiten. Het zal onder meer ingezet worden voor modellen rond weer- en klimaatverandering, berekeningen rond hernieuwbare energie of de zoektocht naar nieuwe medicijnen.Vlaanderen telt momenteel een handvol supercomputers. In 2012 was er 'Muk' aan de Ugent. In 2016 volgde BrENIAC en in 2018 Genius, beiden aan de KU Leuven. De laatste aanwinst heeft momenteel nog geen roepnaam.Het prijskaartje van de nieuwe supercomputer komt op meer dan tien miljoen euro, gefinancierd door het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid. In praktijk gaat het om een raamcontract met Atos dat zes jaar loopt.