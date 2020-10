De Universiteit Maastricht sluit zich aan bij een internationaal project van de Amerikaanse techgigant IBM. Dat werkt aan quantumcomputers, de computertechnologie van de toekomst.

IBM en de Maastrichtse universiteit willen de technologie onder meer gebruiken voor de Einstein Telescoop. Dat is een detector voor zwaartekrachtgolven, trillingen in de fundamenten van het heelal. Nederland wil diep onder de Limburgse heuvels een kilometerslang apparaat bouwen dat zulke minieme bewegingen kan detecteren.

De quantumtechnologie kan ook helpen bij verbeteringen aan de Large Hadron Collider, een grote deeltjesversneller in Zwitserland. De Universiteit Maastricht is bij dat onderzoek betrokken. Zulke geavanceerde apparaten hebben sterke computers nodig om de enorme berg gegevens te verwerken en te analyseren.

Het project van IBM heet het Q Network. Daarbij zijn universiteiten als Oxford en MIT aangesloten, evenals instellingen als het Amerikaanse Los Alamos National Laboratory, de plek waar de atoombom werd ontwikkeld. Ook bedrijven als Samsung en Boeing werken samen met IBM.

De huidige computers werken op basis van bits, combinaties van nullen en enen. Quantumcomputers gebruiken qubits, die zowel 0 als 1 tegelijk kunnen zijn. Dat maakt ze oneindig veel sneller dan de snelste computers van dit moment.

