De Universiteit Gent, de KU Leuven en de Vrije Universiteit Brussel richten een nieuw Kenniscentrum Data en Maatschappij op, dat vooral moet focussen op ethische en juridische vragen rond artificiële intelligentie. Het centrum wordt maandagmiddag gelanceerd in aanwezigheid van Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits (CD&V)

Artificiële intelligentie en data-gedreven toepassingen worden steeds belangrijker in onze samenleving. Maar ze roepen ook vragen en onzekerheden op, vooral op ethisch en juridisch vlak. Om die van antwoord te voorzien slaan de VUB, de KU Leuven en UGent de handen in elkaar in een nieuw Kenniscentrum voor Data en Maatschappij.

Het centrum zal kennis en ervaringen rond artificiële intelligentie verzamelen en communiceren naar bedrijven, politici en burgers, klinkt het. Bedoeling is om onderzoek zoveel mogelijk om te zetten in toegankelijke rapporten en richtlijnen. De oprichting kader in het Vlaams Beleidsplan artificiële intelligentie en krijgt steun van de Vlaamse overheid.

"Een digitale agenda is belangrijk voor onze competitiviteit en voor onze economische groei", zegt Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits, die het centrum maandagmiddag officieel lanceert tijdens een persmoment in Brussel. "Het gaat daarbij over meer dan economische groei en technologische vooruitgang. Het gaat voor ons ook over waarden. Wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen zijn de motor voor maatschappelijke vooruitgang, maar vergen ook diepgaande ethische reflecties en toetsingskaders."

Maandag in de vooravond volgt nog de officiële start van de stuurgroep Artificiële Intelligentie op het kabinet van minister Crevits. Die moet het beleidsplan voor AI de komende jaren vorm geven.