De UNamur en UMons hebben hun bestaande infrastructuur vervangen door snellere en zuinigere machines.

De universiteit van Namen heeft haar Hercules supercomputer vervangen door Hercules2. Die beschikt over 1024 Epyc 2GHz CPU's en 512 SandyBridge 2.2 GHz CPU's met respectievelijk 64GB en 2TB RAM per node.

In Bergen gaat het om de Dragon 1 & 2. Die eerste bestaat al langer en draait op 416 Sandy Bridge cores (2.60 GHz) met 128GB per node. Dragon 2 is nieuw en doet het met 592 SkyLake CPU's (2.60 GHz) met 192 tot 384GB RAM per node.

De toestellen zijn afkomstig van DELL EMC met NTT Belgium (het voormalige Dimension Data) als integrator. Voor de aanbesteding van de twee werd één aanbesteding uitgeschreven die door NTT werd gewonnen omdat die het meeste rekenvermogen voor de laagste prijs kon leveren.

De computers maken onderdeel uit van het Consortium des Equipement de Calcul Intensif (CECI), een samenwerking tussen vijf universiteiten in de Fédération Wallonie-Bruxelles. Afhankelijk van het onderzoek dat iemand wil doen is er nood aan toestellen die ofwel meer rekenkracht of meer werkgeheugen of andere specifieke apparatuur hebben. Om die reden worden de clusters gedeeld tussen de onderzoeksinstellingen.