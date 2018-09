Unix-Solutions opent tweede datacenter

Het tweede datacenter ligt in Haasrode Research-Park en telt in eerste instantie 72 racks, al is er ruimte om tot 144 racks (of zo'n vijfduizend servers) te gaan. De serverruimte kan worden ingezet voor webhosting, colocation, dedicated servers, online backup, virtual private servers en tal van andere diensten die het bedrijf in eigen beheer uitvoert.

De keuze voor Leuven komt er door de centrale ligging en de goede verbinding met het Oosten van het land. Dat er in het Leuvense verschillende high-tech kmo's en startups zitten, vormde voor het bedrijf van Steven Bens en Manu Drieghe de beslissende factor.

De uitbreiding betekent niet dat het datacenter in Zaventem volzet is. Maar door naar een tweede locatie te trekken kan Unix-Solutions voortaan ook haar diensten redundanter maken en beter inspelen op disaster recovery gezien beide sites op meer dan tien kilometer van elkaar liggen.

Data News schreef vorig jaar al over de aankondiging van het tweede datacenter. Het gebouw was aanvankelijk in handen van Orange (het vroegere Mobistar) en werd het afgelopen jaar volledig herbouwd met onder meer nieuwe koeling en noodstroom.