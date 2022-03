Het akkoord dat onderhandelaars van het Europees Parlement en van de lidstaten vorige week hebben bereikt over nieuwe regels voor grote onlineplatformen (Digital Markets Act, DMA), stemt ondernemersorganisatie Unizo alvast tevreden.

Met de DMA wil Europa de macht die internetreuzen als Google en (Facebook-moeder) Meta hebben op bijvoorbeeld browserdiensten, berichten-apps en sociale media verminderen. Bovendien moeten ze gebruikers meer keuzevrijheid geven.

Gatekeepers

Maar ook kleine en middelgrote bedrijven varen er wel bij, zegt Unizo. 'In de verordening zit ook een dataluik, en dat is positief voor de kmo's', topman licht Danny Van Assche toe. 'Bedrijven die verkopen via de grote platformen moeten in de toekomst toegang krijgen tot hun marketing- en advertentiedata. Ze zullen dus een beter beeld krijgen van hun consumenten, wat hun positie ook zal versterken. Op dit moment blijft al deze info enkel en alleen bij de gatekeepers hangen, waardoor de concurrentiestrijd oneerlijk verloopt.'

Ook dat platformen in de toekomst in principe hun eigen producten en diensten geen voorkeursbehandeling meer mogen geven, vindt Unizo een goede zaak. De organisatie had wel graag gezien dat ook grote webwinkels onder de regelgeving zouden vallen. 'Zover zijn we nog niet, maar Europa legt wel een basis om online oneerlijke concurrentie door de grote spelers aan te pakken', aldus Van Assche.

