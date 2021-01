Ondernemersorganisatie Unizo wil dat de controles op de naleving van de telewerkregel op een pragmatische manier gebeuren. 'We vragen dat iedereen het concrete doel voor ogen houdt, zonder spijkers op laag water te zoeken, laat staan een heksenjacht te ontketenen', aldus gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche.

De overheid start flitscontroles in de dienstensector om na te gaan of het verplichte telewerk wordt gerespecteerd. De controles hebben een preventief doel, maar bij flagrante overtredingen kunnen de inspecteurs maatregelen nemen, liet minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) verstaan.

Hoe essentieel is essentieel?

'De aankondiging van de extra controles en controlecapaciteit zorgt bij veel van onze kmo-werkgevers voor een oncomfortabel gevoel', zegt Van Assche. 'Een begrijpelijke bezorgdheid, veelal van ondernemers die nochtans hun best doen om de regels, ook inzake thuiswerk, zo goed mogelijk op te volgen.' Hij vraagt zich af hoe de controlerende overheid het zero tolerance-principe gaat toepassen in een context die hoe dan ook vatbaar blijft voor interpretatie: 'Hoe essentieel is essentieel? Met voldoende slechte wil is dat een discussie waar je nooit uit geraakt en die zonder pragmatische benadering altijd zal uitdraaien in het nadeel van de gecontroleerde ondernemer'.

Van Assche haalt het voorbeeld aan van een viroloog die fysiek in de studio van een nieuwsuitzending duiding komt geven. 'Is dat essentieel, wetende dat hij dat ook via een videoscherm van thuis uit zou kunnen doen?', klinkt het. 'Ik haal dit voorbeeld bewust aan om scherp te stellen dat er zich ook op de kmo-werkvloer heel wat situaties voordoen die voor dit soort vragen, interpretaties en discussies vatbaar zijn.'

De Unizo-topman vindt dat de essentiële vraag bij een controle moet zijn of er een reëel gevaar is.

De overheid start flitscontroles in de dienstensector om na te gaan of het verplichte telewerk wordt gerespecteerd. De controles hebben een preventief doel, maar bij flagrante overtredingen kunnen de inspecteurs maatregelen nemen, liet minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) verstaan.'De aankondiging van de extra controles en controlecapaciteit zorgt bij veel van onze kmo-werkgevers voor een oncomfortabel gevoel', zegt Van Assche. 'Een begrijpelijke bezorgdheid, veelal van ondernemers die nochtans hun best doen om de regels, ook inzake thuiswerk, zo goed mogelijk op te volgen.' Hij vraagt zich af hoe de controlerende overheid het zero tolerance-principe gaat toepassen in een context die hoe dan ook vatbaar blijft voor interpretatie: 'Hoe essentieel is essentieel? Met voldoende slechte wil is dat een discussie waar je nooit uit geraakt en die zonder pragmatische benadering altijd zal uitdraaien in het nadeel van de gecontroleerde ondernemer'.Van Assche haalt het voorbeeld aan van een viroloog die fysiek in de studio van een nieuwsuitzending duiding komt geven. 'Is dat essentieel, wetende dat hij dat ook via een videoscherm van thuis uit zou kunnen doen?', klinkt het. 'Ik haal dit voorbeeld bewust aan om scherp te stellen dat er zich ook op de kmo-werkvloer heel wat situaties voordoen die voor dit soort vragen, interpretaties en discussies vatbaar zijn.'De Unizo-topman vindt dat de essentiële vraag bij een controle moet zijn of er een reëel gevaar is.