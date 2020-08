Een foute update van Adobe Lightroom voor iPhone en iPad zorgt er voor dat verschillende gebruikers hun bewerkte foto's definitief kwijt zijn.

Het gaat om een update van de Lightroom app voor iPhone en iPad. Wie daar een update uitvoerde naar versie 5.4, riskeert zowel foto's als niet-gesynchroniseerde presets kwijt te zijn.

Het probleem dook volgens fotografiesite Petapixel enkele dagen geleden op toen gebruikers op fora hun verhaal deden van verdwenen foto's, presets en watermerken. Intussen bevestigt Adobe dat een fout in de update van de app voor het verdwijnen van de data. Het bedrijf heeft de update snel opgevolgd met versie 5.4.1, die geen data wist, maar de gewiste data valt niet meer te herstellen.

"Sommige klanten die een update naar Lightroom 5.4.0 op de iPhone en iPad hebben uitgevoerd, kunnen mogelijk foto's en/of presets missen. Dit treft klanten van Lightroom mobile zonder abonnement op de Adobe cloud. Het treft ook Lightroom cloud klanten met foto's en presets die nog niet gesynchroniseerd waren met de cloud." Aldus Adobe in een verklaring.

Hoeveel gebruikers getroffen zijn door het probleem is niet bekend. Wel is het incident beperkt tot iPad en iOS. Lightroom voor Android, Windows of macOS ondervonden geen problemen. Adobe verontschuldigt zich voor het wissen van de data.

