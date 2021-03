Een update van een bepaald onderdeel in Android zorgt ervoor dat sommige apps consequent crashen wanneer je ze gebruikt. Google werkt aan een oplossing.

Het probleem zit 'm in het onderdeel Android System WebView. Dat zorgt ervoor dat apps webinhoud kunnen weergeven. Denk daarbij aan de Gmail-app, die in praktijk vooral een veredelde webweergave van je mailbox is.

Laatste update verwijderen

Tegenover The Verge zegt Google dat het op de hoogte is van het probleem en werkt aan een oplossing. Een tip die circuleert is om de laatste update van webview weer te verwijderen. Onder meer Samsung raadt op Twitter die aanpak aan, gevolgd door een herstart.

[2/2] Dit doe je door naar "Instellingen > Apps > Android System WebView > App-gegevens in winkel" te gaan en hier op "Update" te drukken. Dit lost het probleem helemaal op 💪 Laat je het mij even weten hoe dit gegaan is? ^Alice — Samsung Nederland (@SamsungNL) March 23, 2021

Sinds deze ochtend zou het probleem overigens sowieso opgelost moeten zijn: wie last heeft van crashende apps, wordt aangeraden om de recentste versie van WebView te installeren.

