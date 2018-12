Upfront neemt TeleSafe over

Upfront breidt zijn activiteiten in Brussel en Vlaams-Brabant verder uit dankzij de overname van het IT-bedrijf TeleSafe in Wemmel. TeleSafe bestaat al een tiental jaren en profileert zich als IT-dienstenbedrijf met 4 pijlers: managed services, voip, cloudoplossingen en GDPR. De overname werd op 21 december afgerond, maar werd pas vandaag bekend gemaakt door Ricoh Belgium. Upfront kwam 3 jaar geleden bij Ricoh Belgium terecht en focuste aanvankelijk voornamelijk op Brussel en Waals-Brabant.

"Door de krachten te bundelen met een grote groep zoals Upfront/Ricoh, krijgen we grotere ontwikkelingsperspectieven", aldus Daniel Van Isterdael, managing partner van TeleSafe. Alle medewerkers van TeleSafe blijven trouwens aan de slag in hun functie. "Dankzij de integratie van TeleSafe in onze IT-afdeling Upfront, zullen we sneller onze IT-activiteiten kunnen ontwikkelen in Brussel en Vlaams-Brabant", aldus nog Eric Gryson, CEO Ricoh Belgium/Luxemburg. Financiële details werden niet meegedeeld.