Upgrade brengt noodcentrales in problemen

Het Laatste Nieuws heeft weet van minstens één noodcentrale waar het regelmatig fout loopt, maar volgens meerdere bronnen van de krant komen de problemen dagelijks voor. Een computer crasht, of kan niet berekenen welke ambulance het dichtst bij een noodoproep is. Daardoor kan een ambulance pas later vertrekken dan normaal.

De oorzaak ligt bij een combinatie van hard- en software. Het Laatste Nieuws merkt op dat noodcentrales waar men van CAD8 naar CAD9 (computer aided dispatching, de software van de hulpdiensten) is overgeschakeld, met problemen zit. Voor in Vlaams-Brabant vormt dat een probleem.

Vernieuwing loopt fout

Astrid, het netwerk van de hulpdiensten, bevestigt aan onze redactie dat er problemen zijn waar het intussen al enkele maanden aan werkt. Het gaat onder meer om problemen bij calltaking (het aannemen van oproepen) of beeldschermen van werkstations die enkele minuten uitvallen.

De oorzaak ligt niet zozeer enkel bij CAD, maar bij een grotere vernieuwingsoperatie. De afgelopen twee jaar kreeg het radionetwerk, het paging netwerk en de meldkamer een upgrade. Naast de nieuwe hard- en software worden ook de databanken en servers gecentraliseerd in een datacenter wat meer functionaliteiten mogelijk maakt. In totaal gaat het om 11 provinciale meldkamers van de politie en vier hulpcentra waar de CAD-dispatchingsoftware wordt gebruikt.

Die vernieuwing loopt al sinds april 2018 waarbij de politiemeldkamer in Limburg en de meldkamers in Namen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Luxemburg al werden vernieuwd, maar die vernieuwing ging gepaard met problemen. In eerste instantie werden die gecounterd met extra ondersteuning van Astrid en de toeleveranciers, maar dat bleek niet te volstaan waardoor Astrid begin januari besloot om geen migraties meer uit te voeren.

Die toeleveranciers zijn Airbus (voor de radiocommunicatie), Proximus (voor de systeemintegratie) en Intergraph Belgium (voor de CAD). Omdat de geleverde oplossingen en de aanvankelijk beloofde extra ondersteuning geen soelaas bieden, heeft Astrid sinds 28 januari het consortium Airbus/Proximus ook formeel in gebreke gesteld. Intergraph maakt geen rechtstreeks deel uit van dat consortium, maar is in deze zaak wel een onderaannemer van Proximus.

Problemen geïdentificeerd

Astrid zit zelf verveeld met de situatie. Het begrijpt de ergernissen van de hulpdiensten en wil zo snel mogelijk een stabiele werkomgeving voorzien voor de meldkamers.

Intussen zijn er wel verschillende oorzaken van de problemen geïdentificeerd en komen er nieuwe releases van de software aan die eind maart zal worden uitgerold. Dat moet de werking van de meldkamers opnieuw naar een operationeel niveau brengen.

Update 12 uur:

Intergraph maakt wel degelijk deel uit van het consortium Airbus/Proximus, maar als onderaannemer van Proximus. We hebben dit aangepast in het artikel.