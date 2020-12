In een toespraak op de Web Summit conferentie licht de voorzitter van de Europese Commissie nieuwe aankomende digitale wetgeving toe, en kondigt ze ook een relanceplan aan.

Voor Ursula von der Leyen, die aan het hoofd staat van de Europese Commissie moet de huidige pandemie een katalysator worden voor innovatie in Europa. "De Europese techsector is volwassen aan het worden", zegt ze in een toespraak op Web Summit, de grote techconferentie die dit jaar virtueel vanuit Lissabon wordt uitgezonden. Maar het is wel zo dat we achter lopen op andere regio's. "Te veel Europese start-ups hebben Europa verlaten om te kunnen groeien." Onder meer een gebrek aan infrastructuur hebben de domper op de groei van sommige bedrijven gezet, maar ook barrières die tussen landen werden opgeworpen.

Het is al een tijdje de bedoeling van de Commissie om een voedingsbodem te maken voor Europese bedrijven om uit te groeien tot wereldspelers, iets wat tot nu toe nog niet geweldig gelukt is. Onder meer een relanceplan van 750 miljard euro, waarvan 20% naar digitale investeringen gaat, moet daar verandering in brengen.

Strenger voor platformen

In haar toespraak ging von der Leyen ook dieper in op regulering, en kondigde ze een nieuwe reeks wetten aan die er deels op gericht zijn de macht van grote socialemediaplatformen in te dijken. "De platformen mogen niet de nieuwe Leviathan worden", zegt ze. Grotere sociale netwerken moeten ook kritischer bekeken worden, want "met meer macht en sociale invloed komt ook meer verantwoordelijkheid", aldus von der Leyen. In de praktijk gaat de Commissie bijvoorbeeld kijken of de platformen hun eigen producten voorrang geven, en moet er een regel komen die zorgt dat de gegevens van burgers hun eigendom blijven, en dat ze hun data dus kunnen meenemen als ze van een platform weggaan. Deze en andere regels moeten geschreven worden in de aankomende Digital Services Act en Digital Markets Act, een wetgeving die de offline Europese eengemaakte markt ook met dezelfde regels online moet maken.

