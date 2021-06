In de Nederlandse stad Utrecht opent begin volgend jaar het grootste Apple-museum van Europa. Het gaat om een initiatief van Ed Bindels, de oprichter en eigenaar van Apple-reseller Amac. In het museum, dat wordt ondergebracht in winkelcentrum The Wall, zullen meer dan vijfduizend Apple-producten te bewonderen zijn.

De collectie van het nieuwe museum bestaat uit bijna alle Apple-producten die sinds 1977 werden uitgebracht, waaronder speciale exemplaren die alleen verkrijgbaar waren in de Verenigde Staten. Een deel van de Apple-spullen kreeg Bindels uit de collectie van Stichting Apple Museum Nederland, het Apple-museum in Drenthe. Dat museum besloot vanwege de coronacrisis zijn volledige collectie in beheer te geven aan het nieuwe museum van Bindels. De rest is door de Amac-eigenaar zelf bij elkaar verzameld.

Het verhaal achter het product

Bindels heeft een speciale band met het techbedrijf uit Cupertino, Californië. 'Apple loopt als een rode draad door mijn professionele leven, en mijn verzameldrang begon al vroeg', vertelt hij. Bindels wil de Apple-collectie in het museum presenteren door de verhalen achter de producten te vertellen. 'Ik wil geen stapel pallets met oude computers, maar een mooi tentoongestelde collectie in een vakkundig vormgegeven ruimte met verhaallijnen, want die zijn er meer dan genoeg.'

Een groot deel van de tentoongestelde Apple-producten wordt de komende tijd gerestaureerd. Er is nog geen exacte openingsdatum van het museum bekend.

De collectie van het nieuwe museum bestaat uit bijna alle Apple-producten die sinds 1977 werden uitgebracht, waaronder speciale exemplaren die alleen verkrijgbaar waren in de Verenigde Staten. Een deel van de Apple-spullen kreeg Bindels uit de collectie van Stichting Apple Museum Nederland, het Apple-museum in Drenthe. Dat museum besloot vanwege de coronacrisis zijn volledige collectie in beheer te geven aan het nieuwe museum van Bindels. De rest is door de Amac-eigenaar zelf bij elkaar verzameld.Bindels heeft een speciale band met het techbedrijf uit Cupertino, Californië. 'Apple loopt als een rode draad door mijn professionele leven, en mijn verzameldrang begon al vroeg', vertelt hij. Bindels wil de Apple-collectie in het museum presenteren door de verhalen achter de producten te vertellen. 'Ik wil geen stapel pallets met oude computers, maar een mooi tentoongestelde collectie in een vakkundig vormgegeven ruimte met verhaallijnen, want die zijn er meer dan genoeg.'Een groot deel van de tentoongestelde Apple-producten wordt de komende tijd gerestaureerd. Er is nog geen exacte openingsdatum van het museum bekend.