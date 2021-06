Punjab, de dichtstbevolkte provincie van Pakistan, gaat de simkaarten blokkeren van inwoners die weigeren om zich te laten vaccineren tegen covid-19.

Dat melden verschillende media in het Zuid-Aziatische land.

De regionale overheid besliste op donderdag om handelszaken volledig te heropenen in alle districten waar ten minste 20 procent van de bevolking gevaccineerd is. Om dat streefcijfer zo snel mogelijk te bereiken besliste de provinciale minister van Volksgezondheid om de bevolking nogal drastisch aan te sporen om de prik te laten zetten.

Privileges voor gevaccineerden

'We hebben uiteindelijk beslist om de mobiele simkaarten te blokkeren van mensen die zich niet laten vaccineren,' aldus zijn woordvoerder.

De provincie neemt ook andere maatregelen om vaccinaties te stimuleren. Zo zullen enkel gevaccineerden winkelcentra, cinema's, restaurants en andere openbare plaatsen mogen bezoeken.

Woensdag kondigde Pakistan al aan dat alle overheidspersoneel tegen 30 juni ingeënt moet zijn. De provincie Sindh liet daarop weten dat het de lonen zal opschorten van zij die in juli nog niet gevaccineerd zijn.

Trage start vaccinatiecampagne

De doortastende maatregelen zijn een reactie op de aanvankelijk zeer trage uitrol van de vaccins. Om tegen het einde van het jaar alle 70 miljoen volwassen inwoners van Punjab in te enten moeten er dagelijks zo'n 420.000 personen een prik krijgen. Tot vorige week vaccineerde de lokale overheid gemiddeld slechts 52.000 mensen.

Deskundigen zeggen dat een combinatie van beperkte beschikbaarheid van vaccins en wijdverspreide vaccintwijfel als gevolg van negatieve publiciteit aan de basis liggen van de lage vaccinatiegraad.

Pakistan werkt voornamelijk met het lokaal geproduceerde PakVac, dat ontwikkeld werd door het Chinese staatsbedrijf Cansino. Intussen heeft de Pakistaanse regering aangekondigd dat het productietempo opgedreven wordt tot drie miljoen doses per maand.

