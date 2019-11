De christelijke en socialistische vakbonden bij Proximus voeren woensdagochtend actie voor het hoofdkantoor van het telecombedrijf in Brussel. Vanaf 7 uur stonden al tientallen vakbondsleden paraat. "We verwachten dat er straks meer dan honderd zijn", aldus ACOD-vakbondsman Bart Neyens. Het personeel organiseerde de voorbije dagen al verschillende spontane acties.

Om 10 uur begint bij Proximus een paritair comité waarop beide bonden de herstructureringsplannen van de directie zullen verwerpen. De liberale vakbond VSOA is wel voor, maar met de afwijzing van ACOD en ACV is de vereiste tweederdemeerderheid niet meer haalbaar.

Later op woensdag komt ook de raad van bestuur van Proximus bijeen, die het transformatieplan alsnog kan doorduwen. De vakbonden koesteren echter de hoop dat het sociaal plan alsnog wordt bijgestuurd, zegt Neyens. Mocht de raad van bestuur het plan toch doorduwen, dan zou die volgens Dirk Callaert van ACV "alles opblazen". "Dan zou het totale oorlog zijn." De vakbondsman hoopt dat de raad "slim genoeg is om onderhandelingen op te starten". Hij zegt er zelf goede hoop in te hebben dat het tot overleg zal komen.

Gebroken hart

In de aanloop naar de vergaderingen van woensdag zullen de vakbonden de zij-ingangen van de Proximus-toren blokkeren, "zodat ze wel langs ons moeten passeren". Vlak voor de start van het paritair comité willen de vakbonden met de aanwezige actievoerders op het plein voor het station Brussel-Noord - dat naast het Proximus-kantoor ligt - "een gebroken hart" vormen. Daarmee alluderen ze op een actie die enkele honderden personeelsleden in september nog hielden om toenmalig CEO Dominique Leroy een hart onder de riem te steken.