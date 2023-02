De winnaressen van She Goes ICT 2023 zijn bekend. Valérie Tanghe (Accenture) is uitgeroepen tot ICT Woman of the Year 2023. Nabila Farhat (Capgemini) mag zich dan weer Young ICT Lady of the Year 2023 noemen.

Het is al voor de veertiende maal dat Data News, haar lezers en de professionele jury samen een ICT Woman of the Year verkiezen. De redactie van Data News selecteerde voor ICT Woman of the Year opnieuw vijf topvrouwen. De rode draad? Leiderschap op C-niveau, ondernemerschap en technologische passie, aangevuld met criteria als ambitie, een bewezen parcours, aandacht voor diversiteit, een sterke persoonlijkheid en visibiliteit. U kon allen online uw stem uitbrengen en u deed dat ook opnieuw massaal. Eenmaal die stemmen geteld, kreeg de top-3 de kans om zich persoonlijk voor te stellen aan de professionele jury. Die hakte achteraf de knoop door en koos voor Valérie Tanghe (Accenture). Ze haalde het daarbij van Valerie Zapico en Aurélie Michaud, die weliswaar ook op felicitaties van de jury kunnen rekenen.

Valérie Tanghe wist de jury te overtuigen met haar sterke visie en het feit dat aandacht voor diversiteit als een rode draad door haar carrière loopt. Ze startte haar carrière als telecomingenieur en staat vandaag bij Accenture aan het hoofd van de afdeling die Belux-klanten in telecom, media en hightech bedient met nieuwe cloudoplossingen, platformen en business software.

Gedurende haar hele carrière heeft ze altijd geloofd dat technologische oplossingen sterker zijn en beter in staat om echte problemen op te lossen, als ze profiteren van een vrouwelijk perspectief. Dat vertaalde zich al vroeg naar een engagement in verenigingen. Tot op vandaag is Valérie Tanghe bijvoorbeeld voorzitter van Amazone, het Kruispunt Gendergelijkheid in Brussel. Maar ze droomt van een platform dat zoveel mogelijk bedrijven verenigt in een poging om meisjes bewuster en meer betrokken te maken bij het studeren van STEM-gerelateerde vakken. Als ICT Woman of the Year 2023 kan ze daar zeker mee werk van maken.

Young ICT Lady of the Year

Daarnaast reiken we ondertussen ook al voor de twaalfde keer een award uit voor de Young ICT Lady of the Year. Met deze award wil Data News de belangstelling trekken van (jonge) dames voor een loopbaan in de ICT-sector. Iedere vrouw die jonger is dan 35 jaar en werkzaam is in een ICT-bedrijf of in een ICT-functie kon zich kandidaat stellen of voorgesteld worden door een collega. Uit de tientallen kandidaturen die Data News ontving - waarvoor onze oprechte dank - maakte de jury een eerste selectie. Die tien genomineerden stelden we op 5 december aan u voor via onze website, waarbij u allen de kans kreeg om te stemmen op één van hen.

De vijf uiteindelijke finalisten stelden zich persoonlijk voor aan de jury en verduidelijkten waarom zij en niet iemand anders Young ICT Lady of the Year 2023 moesten worden. Na stemming was de buit binnen voor Nabila Farhat (Capgemini). Zij mag zich dus de twaalfde Young ICT Lady of the Year noemen. Een jurylid dat niét mocht meestemmen voor de Young ICT Lady of the Year en zich afzijdig moest houden in de deliberaties, was de ICT Woman of the Year van 2021: Rima Farhat. Om evidente reden en zoals de achternaam al wat doet vermoeden: Nabila is de jongere zus van Rima. In haar nog vrij jonge carrière heeft Nabila Farhat bij Capgemini al verschillende IT-waters doorzwommen, van IT-tester, over project manager tot business analyst, scrum master en product owner. Blijkbaar zat er iets in het water van het gezin met Libanese roots?

Vandaag is Nabila Farhat bij Capgemini account manager van een van de grootste bankgroepen van het land, en heeft ze echt een impact, zowel op technisch als op zakelijk vlak. Ze heeft ook bewezen een echte people leader te zijn, door een team van meer dan 200 consultants aan te sturen en een aantal onder hen ook te coachen, ondersteunen en adviseren. Met initiatieven als 'Mums@Work' en 'Duo for a Job' (het koppelen van jonge en ervaren consultants) is het duidelijk dat ze ook nu al diversiteit hoog in het vaandel draagt en mensen wil inspireren.

De jury had het trouwens niet gemakkelijk en wenst uitdrukkelijk ook de overige finalistes te bedanken voor hun enthousiasme, passie en inspiratie én voor hun aanstekelijke, energetische presentaties.

