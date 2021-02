Een klein dozijn websites verkoopt voor een prikje grote hoeveelheden positieve reviews voor Amazon Marketplace. Dat is de online verkoopplaats voor derden van Amazon.

Dat schrijft Which?, een Britse consumentengroep, vergelijkbaar met onze Test Aankoop. De organisatie vond tien websites die aan vijftien pond per stuk valse reviews verkochten. Ze bekwamen die deels door gebruikers gratis producten te versturen in ruil voor een positieve review.

De reviews in kwestie staan op Amazon's Marketplace, de online verkoopplaats die door Amazon wordt gehost en waar derden hun waren kunnen verkopen. In principe is het aankopen van reviews tegen de regels van het platform. 'We verwijderen valse reviews en ondernemen actie tegen iedereen die het platform misbruikt', aldus een woordvoerder van Amazon aan de Britse omroep BBC.

Tips voor geloofwaardigheid

Onder de reviewpakketten die Which? op websites te koop vond, waren enkelvoudige reviews voor zo'n 15 Britse pond, omgerekend een 17 euro. Wie in bulk koopt betaalt minder, tot 8.000 pond voor duizend reviews. Deze organisaties hebben naar eigen zeggen ook honderdduizenden 'product reviewers' in dienst, mensen die tegen een kleine betaling een review achterlaten over een product. De reviewers in kwestie krijgen tips en advies om een geloofwaardige review te schrijven, zodat ze niet door de automatische bot-herkenning worden verwijderd.

Which? vraagt de (Britse) overheid om harder op te treden tegen valse reviews, omdat ze in bepaalde gevallen de veiligheid van consumenten in gevaar kunnen brengen. Platformen als Facebook en eBay hebben eerder al afspraken gemaakt met CMA, de Britse consumentenwaakhond, om misleidende reviews strenger aan te pakken.

