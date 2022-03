Onderzoekers ontdekten ruim duizend profielen op LinkedIn van leden die mogelijke klanten software willen verkopen. Alleen gaat het niet om echte profielen, maar om foto's die door AI zijn gegenereerd, met een cv dat volledig verzonnen is.

Het gegeven werd per toeval ontdekt door Renée DiResta en Josh Goldstein van het Stanford Internet Observatory. DiResta kreeg zelf een bericht op Linkedin van ene 'Keenan Ramsey' met een pitch om software te verkopen. Maar al snel merkte ze dat het profiel in kwestie vals was.

Het gebeurde meermaals, telkens vanaf andere profielen maar met dezelfde boodschap. Al snel werd duidelijk dat het om automatisch gegenereerde foto's ging. Die zien er zeer realistisch uit, maar missen een paar zaken. In dit geval had de vrouw op de foto maar één oorring in, waren delen van haar haar wazig en vrijwel altijd staat de (fictieve) persoon op de foto zeer centraal met een onduidelijke achtergrond. Het zijn beelden die met vrij beschikbare tools zoals Thisperondoesnotexist.com worden gemaakt.

Spam op sociale netwerken komt wel vaker voor, maar in dit geval ging het wel degelijk om een legitiem aanbod, wat de zaak nog iets merkwaardiger maakte. Het Amerikaanse NPR onderzocht mee enkele gevallen en komt tot de conclusie dat het een verkoopstruc is.

In praktijk worden bedrijven gecontacteerd via een vals LinkedIn-profiel. Tonen ze interesse dan worden ze opgevolgd door een echte verkoper. Op die manier kunnen bedrijven vaker met een 'nieuw' gezicht ergens aankloppen stelt NPR zonder telkens nieuwe mensen te moeten zoeken.

RingCentral

De valse profielen werkten zogezegd voor verschillende bedrijven, maar een zestigtal beweerden voor cloudcommunicatieberijf RingCentral te werken. Tegenover NPR zegt het bedrijf geen weet te hebben van valse profielen, en zulke praktijken niet goed te keuren. Wel werkt het samen met externe bedrijven om mogelijke klanten te bereiken, maar de praktijk lijkt niet vanuit het bedrijf zelf uit te gaan.

LinkedIn zelf veroordeelt de praktijk ook. Het verwijdert actief valse profielen, zo haalde het in de eerste zes maanden van 2021 zo'n 15 miljoen accounts weg, vaak al zodra ze worden aangemaakt. Maar ook daar benadrukt men dat dit niet is toegelaten.

De praktijk is weliswaar relatief onschuldig ten opzichte van de desinformatie of frauduleuze spam die onder meer op Twitter en Facebook opduiken. Maar het is wel een opmerkelijke evolutie. Wie op LinkedIn wordt gecontacteerd met een verkoopspraatje van een zeer generiek ogend profiel, is dus misschien wel aan het praten met een vals profiel.

Het gegeven werd per toeval ontdekt door Renée DiResta en Josh Goldstein van het Stanford Internet Observatory. DiResta kreeg zelf een bericht op Linkedin van ene 'Keenan Ramsey' met een pitch om software te verkopen. Maar al snel merkte ze dat het profiel in kwestie vals was.Het gebeurde meermaals, telkens vanaf andere profielen maar met dezelfde boodschap. Al snel werd duidelijk dat het om automatisch gegenereerde foto's ging. Die zien er zeer realistisch uit, maar missen een paar zaken. In dit geval had de vrouw op de foto maar één oorring in, waren delen van haar haar wazig en vrijwel altijd staat de (fictieve) persoon op de foto zeer centraal met een onduidelijke achtergrond. Het zijn beelden die met vrij beschikbare tools zoals Thisperondoesnotexist.com worden gemaakt.Spam op sociale netwerken komt wel vaker voor, maar in dit geval ging het wel degelijk om een legitiem aanbod, wat de zaak nog iets merkwaardiger maakte. Het Amerikaanse NPR onderzocht mee enkele gevallen en komt tot de conclusie dat het een verkoopstruc is.In praktijk worden bedrijven gecontacteerd via een vals LinkedIn-profiel. Tonen ze interesse dan worden ze opgevolgd door een echte verkoper. Op die manier kunnen bedrijven vaker met een 'nieuw' gezicht ergens aankloppen stelt NPR zonder telkens nieuwe mensen te moeten zoeken.De valse profielen werkten zogezegd voor verschillende bedrijven, maar een zestigtal beweerden voor cloudcommunicatieberijf RingCentral te werken. Tegenover NPR zegt het bedrijf geen weet te hebben van valse profielen, en zulke praktijken niet goed te keuren. Wel werkt het samen met externe bedrijven om mogelijke klanten te bereiken, maar de praktijk lijkt niet vanuit het bedrijf zelf uit te gaan.LinkedIn zelf veroordeelt de praktijk ook. Het verwijdert actief valse profielen, zo haalde het in de eerste zes maanden van 2021 zo'n 15 miljoen accounts weg, vaak al zodra ze worden aangemaakt. Maar ook daar benadrukt men dat dit niet is toegelaten.De praktijk is weliswaar relatief onschuldig ten opzichte van de desinformatie of frauduleuze spam die onder meer op Twitter en Facebook opduiken. Maar het is wel een opmerkelijke evolutie. Wie op LinkedIn wordt gecontacteerd met een verkoopspraatje van een zeer generiek ogend profiel, is dus misschien wel aan het praten met een vals profiel.