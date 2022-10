Securitybedrijf Kaspersky ontdekte een WhatsApp-kloon die werkt zoals de echte app, maar op de achtergrond je account steelt.

De app wordt momenteel gepromoot in andere Android-apps zoals Snaptube en Vidmate. Onder de naam YoWhatsApp belooft het gebruikers een aantal extra aanpasmogelijkheden en onder meer de optie om de toegang tot chatgesprekken te blokkeren.

Maar op de achtergrond wordt de toegang tot je WhatsApp-account doorgestuurd naar een andere server, dat maakt het technisch mogelijk om accounts over te nemen. Of dit ook in praktijk al voorvalt is niet duidelijk. Kaspersky merkt op dat zo'n pogingen kunnen gebruikt worden om accounts te registreren bij allerhande betaaldiensten.

Het goede nieuws is dat de app niet zomaar in de Play Store zit. Wie hem wil downloaden moet expliciet het APK-bestand downloaden van daarbuiten. Algemeen wordt het aangeraden om vooral in de Google Play Store apps te downloaden. Hoewel ook dat systeem niet waterdicht is, worden malafide apps er vaak wel sneller opgespoord en verwijderd.

