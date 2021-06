Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) wil misbruiken met vergoedingen via auteursrechten aanpakken. De definitie wordt strikter: maar zal dat gevolgen hebben voor IT-ontwikkelaars?

Vorige week maandag keurde de ministerraad een plan tegen fiscale en sociale fraude goed. Een belangrijk onderdeel daarvan wordt het aanpakken van misbruik rond fiscaalvriendelijke auteursrechten, zo schreef De Tijd vrijdag.

We halen het plan er even bij. 'Gezien de onbedoelde evolutie in het toepassingsgebied heeft dit project tot doel de omschrijving van auteursrechten en naburige rechten binnen de fiscale en sociale wetgeving op elkaar af te stemmen en terug te brengen tot de oorspronkelijke doelstelling . Hierdoor zullen beroepsinkomsten die geen werkelijke creatie zijn van artistieke werken en rechten (Wetboek van Economisch Recht) niet meer in aanmerking komen', lezen we letterlijk. En zeker opmerkelijk is de volgende zin meteen na die passage: 'Meer bepaald worden momenteel andere werkzaamheden zoals softwareontwikkeling gecatalogeerd onder het kader van auteursrechten.'

Populaire piste in IT-sector

De jongste jaren was de fiscaalvriendelijke regeling rond auteursrechten in ieder geval een piste die op heel wat interesse kon rekenen bij zowel grote als kleine IT-bedrijven. ML6 bijvoorbeeld - een snelgroeiende Belgische scale-up rond artificial intelligence - koos in 2019 voor die regeling om een deel van het loon van hun werknemers in auteursrechten uit te betalen. Op 1 januari 2019 voerde Avanade die mogelijkheid ook in voor alle werknemers die er voor in aanmerking komen. Evident was dat niet. Evelyne Meiresonne, HR lead bij Avanade Belgium, vertelde aan Data News dat het een half jaar geduurd heeft eer de regeling met de fiscus op poten stond. 'Deze ruling van de fiscus geldt voor vijf jaar, waarna alles opnieuw geëvalueerd zal worden', klonk het toen. Ook ML6 bekwam eerst een ruling met de fiscus.

Sinds 2019 is het systeem duidelijk in opmars. 'De betaling van het loon van softwareontwikkelaars in de vorm van auteursrechten is heel verspreid', zegt Daniëlle Jacobs van Beltug, de vereniging van IT-professionals, in De Tijd. Een ruling met de fiscus is voor alle duidelijkheid volledig legaal: de rulingdienst geeft immers op voorhand goedkeuring, meestal voor meerdere jaren. Wat is dan precies het probleem?

Bij het kabinet van Minister Van Peteghem krijgen we te horen dat 'beslist is om de situatie grondig in kaart te brengen' en dat 'het toepassingsgebied duidelijker gedefinieerd zal worden'. Pas nadien kunnen er conclusies aan gekoppeld worden. Of er ook gevolgen gaan zijn voor IT-ontwikkelaars die nu van de regeling kunnen genieten, is dus nog onduidelijk. Mogelijk komen vooral de freelance ICT-ontwikkelaars en -consultants in het vizier die niet altijd de weg van een ruling gekozen hebben. Of zorgt een striktere definitie er voor dat meer werknemers dan nu alsnog uit de boot vallen en op termijn niet meer van de regeling gebruik kunnen maken.

Brede definitie

Hoe dan ook laat de huidige, brede definitie - het creëren van origineel materiaal - veel speelruimte toe. De creatieve sector, en zeker fotografen en journalisten, maken er veelvuldig gebruik van. Softwareontwikkelaars en IT-consultants dus ook, maar evengoed ook architecten en ingenieurs. Naar een reden voor de populariteit is het niet ver zoeken: de fiscaalvriendelijke behandeling van betalingen in auteursrecht. Een eerste schijf tot 16.680 euro wordt slechts aan 7,5 procent belast. Daarboven spreken we over 15 procent.

