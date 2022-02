Naar aanleiding van Valentijnsdag waarschuwen minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (beiden Open Vld) voor zogeheten Tinder Swindlers en andere vormen van online fraude via datingapps. In 2021 werden in België 1.781 meldingen gemaakt van frauduleuze vriendschappen.

De Netflix-documentaire The Tinder Swindler toont het verhaal van een oplichter die drie jonge vrouwen misleidt. Het gaat om een extreem voorbeeld, maar het fenomeen van vriendschapsfraude, waarbij oplichters het vertrouwen winnen van mensen die ze online ontmoeten, is niet helemaal uit de lucht gegrepen.

In ons land werden vorig jaar 1.781 meldingen gemaakt van een of andere vorm van vriendschapsfraude. Dat is de tweede opeenvolgende stijging (1.317 meldingen in 2020, 718 in 2019) en het toont aan dat de trend hand in hand gaat met de verbreding van het gebruik van allerhande sociale media- en datingapps. Staatssecretaris De Bleeker raadt burgers dan ook aan altijd op hun hoede te zijn wanneer ze online iemand ontmoeten. Slachtoffers van fraude melden dit best altijd op meldpunt.belgie.be, zegt ze.

Klacht indienen

Volgens Van Quickenborne is het ook belangrijk om steeds klacht in te dienen bij de politie. Vaak gaat het immers om criminele netwerken die op grote schaal slachtoffers maken en bovendien is steeds meer sprake van binnenlandse criminele bendes. De technieken die worden toegepast, worden ook steeds verfijnder.

Daarom investeert Van Quickenborne structureel 1,46 miljoen euro in zeven nieuwe cybermagistraten bij het Openbaar Ministerie en in 26 extra ondersteunende krachten en IT-specialisten. 'Van de meer dan dertig mensen die erbij komen, zijn er vandaag al twaalf aangeworven. Zij bijten zich vast in dit soort dossiers en gaan achter die criminelen aan', zegt Van Quickenborne.

