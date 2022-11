Meer dan een half miljoen Belgen met een laag inkomen kan vanaf 2024 voor 19 euro per maand surfen op het internet. Dat meldt minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen), die daarover een akkoord heeft bereikt met de telecomoperatoren.

Er bestaat vandaag al een sociaal telecomtarief. Dat biedt 11,5 euro korting op de maandelijkse internetfactuur, maar schiet volgens de minister zijn doel voorbij. 'Het wordt door amper 200.000 Belgen gebruikt en het leidt mensen niet automatisch naar het goedkoopste abonnement', zegt De Sutter. Een probleem is dat de doelgroep, zoals mensen met een klein pensioen of een ernstige handicap, er zelf moet achteraan gaan.

Dat verandert vanaf 2024. Dan komt het sociaal internetabonnement in de plaats van het sociaal telecomtarief. De doelgroep zal automatisch een brief in de bus krijgen, waarmee ze naar de winkel kan trekken. Die doelgroep breidt ook uit naar de groep mensen die al jaren recht had op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit - dus vóór de uitbreiding door de gestegen energiefacturen.

'Ik wil ervoor zorgen dat veel minder mensen hun recht op hulp mislopen, in de eerste plaats mensen met een laag inkomen', motiveert de minister de hervorming. 'Toegang tot internet betekent vandaag jobs en appartementen kunnen zoeken, kunnen (tele)werken en (smart)scholen. Je geen internet kunnen veroorloven leidt tot maatschappelijke uitsluiting.'

Digitale tv

De Sutter wil het bedrag van 19 euro in de wet inschrijven als maximumprijs. Telecomspelers kunnen er dus ook onder gaan, luidt het. Wie nu al een sociaal tarief heeft, kan de abonnementsformule behouden en laten doorlopen. Er is met de operatoren ook een akkoord om de bestaande sociale contracten te behouden en te laten doorlopen bij dezelfde operator aan dezelfde abonnementsformule. 'Voor gezinnen die liever een bundel aankopen, met niet alleen internet maar ook digitale televisie, zullen de operatoren zich engageren om voor dezelfde categorieën van kwetsbare personen en huishoudens ook een pakket met internet én televisie aan te bieden en dit voor 40 euro, terwijl het normaal zo'n 60 euro kost', aldus nog de minister.

