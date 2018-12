Vanaf donderdag eindelijk mobiel internet op Cuba

Miguel Díaz-Canel, de huidige president van het land, had al langer de ambities om internet toegankelijker te maken. Sinds hij aan de macht is zijn er cybercafé's en hotspots tegen betaling. De voorbije maanden zijn er meerdere tests met 3G uitgevoerd.

Eerder verkondigde staatsoperator ETECSA de ambitie om voor het einde van het jaar vijf miljoen Cubanen, de helft van het land, te verbinden met mobiel internet. Of de commerciële uitrol van een 3G-netwerk daarvoor zal volstaan, is nog maar de vraag. De nieuwe dienst zal tien dollarcent per megabyte kosten, kondigde ETECSA gisteren aan op de nationale televisie. Datapakketten gaan van 600 megabyte voor 7 dollar tot 4 gigabyte voor 30 dollar. Dat laatste is ongeveer evenveel als wat de gemiddelde Cubaan per maand verdient als hij voor de staat werkt.

Internettoegang is op Cuba sowieso erg beperkt, traag en duur. De meeste inwoners surfen nu op het internet via publieke wifi-punten, waarvoor per uur betaald moet worden. Bovendien blijft Cuba 'dissidente' websites blokkeren.