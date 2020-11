Als Donald Trump in januari niet langer president is van de Verenigde Staten, verliest hij ook een deel van de privileges die Twitter hem toedichtte. Er kan dus sneller ingegrepen worden als zijn account de regels overtreedt.

Als president van de VS heeft Donald Trump momenteel zogeheten 'public interest' privileges. "Onze aanpak van wereldleiders, presidentskandidaten en hoge ambtenaren is gebaseerd op het principe dat mensen moeten kunnen kiezen om de berichten van hun leiders te zien, in een duidelijke context", aldus Twitter.

Berichten die hij post blijven daarom vaak staan, ook als ze de regels overtreden, omdat Twitter ze ziet als informatief voor het grote publiek. Berichten die bijvoorbeeld opsporen tot geweld of bevolkingsgroepen beledigen worden bij 'normale' gebruikers vaak verwijderd, maar Twitter ziet het eerder als een waarschuwing aan de bevolking wanneer de zittende president van een land zoiets doet. Het platform zal er in plaats daarvan een label bij plaatsen. En het heeft dat de voorbije jaren ook meermaals gedaan.

Onderwerp van controverse

Maar zoals ondertussen breed gemeld, heeft Trump de presidentsverkiezingen vorige week verloren. Tenzij een van de rechtszaken die hij tegen die uitslag heeft aangespannen ontvankelijk wordt verklaard, ziet het er dus naar uit dat hij in januari president af is, en dat hij dan ook de regels van Twitter zal moeten volgen, net als iedereen. Twitter bevestigt aan techsite The Verge dat @realDonaldTrump, de man zijn persoonlijke account, niet langer die privileges zal hebben. Officiële accounts als @WhiteHouse zullen worden overgedragen aan de nieuwe regering.

Trumps twittergewoontes, en de manier waarop het platform daarmee omging, waren de voorbije jaren meermaals het onderwerp van controverse. Op Twitter ging Trump onder meer tekeer tegen straatprotesten, leiders van andere landen en belangrijke medische wetenschappers die hem tegenspraken over de ernst van de coronapandemie. De voorbije weken zaaide hij ook meermaals wantrouwen over het stemsysteem van zijn land. Twitter was tot nu toe vrij traag om die tweets te blokkeren of van labels te voorzien. Donald Trump heeft bij schrijven zijn verlies nog niet aanvaard.

