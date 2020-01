Deze zomer komt er een app waarmee orgaandonoren zich online zullen kunnen registreren. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) geantwoord op een vraag van CD&V-Kamerlid Steven Matheï.

Er was al langer een wet die het mogelijk maakte om online te registreren, maar het was nog wachten op de uitvoeringsbesluiten om dit systeem effectief in werking te laten treden.

Er is een nieuwe centrale databank ontwikkeld waar gemeentebesturen en huisartsen instemmingen of weigeringen van orgaandonatie kunnen registreren, en er is een app om burgers dat online zelf te laten doen. De Block verwacht de lancering van databank en app 'midden 2020'.

Matheï wijst erop dat er jaarlijks nog heel wat organen van overledenen verloren gaan omdat de naasten niet op de hoogte zijn van de wil van de overledene en daarom de artsen vragen om geen organen weg te nemen.

In 2006 werd het systeem van registratie ingevoerd. Men kan zich bij de stad of gemeente uitdrukkelijk als orgaandonor laten registreren om zo eventueel ooit andere levens te redden.

Met een app zou dat dus nog sneller kunnen. 'Goed dat er nu eindelijk schot in de zaak komt', reageert Matheï.

