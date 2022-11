Zou het niet handig zijn als je af en toe een WhatsApp-berichtje naar jezelf kon sturen, met een herinnering, handige link of een boodschappenlijstje? Goed nieuws: Meta rolt vanaf vandaag een nieuwe functie uit die het mogelijk maakt om met jezelf te chatten!

De Message Yourself-functie komt zowel naar de iPhone als naar Android-toestellen. De eerste gebruikers ontvangen de update vanaf vandaag, maar de wereldwijde uitrol kan volgens Meta (het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram) enkele weken in beslag nemen. Om te controleren of jij het nieuwe snufje al kan gebruiken, ga je als volgt te werk:

• Open WhatsApp en begin een nieuwe chat.

• Wanneer de nieuwe functie beschikbaar is, prijkt je eigen naam bovenaan in de lijst met contactpersonen. Zo niet, dan zul je nog even geduld moeten oefenen.

• Behoor je tot de gelukkigen, dan kan je jezelf meteen een eerste berichtje sturen. Dat verloopt voor de rest helemaal op dezelfde manier als bij andere contactpersonen.

