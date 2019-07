Het Kempische bedrijf VanRoey.be mag ook de komende vier jaar security-oplossingen blijven leveren aan Smals, de gemeenschappelijke ICT-organisatie van verschillende overheidsdiensten.

VanRoey.be, een ICT-bedrijf uit Turnhout, verleent al sinds 2015 security-oplossingen in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg. Dat gebeurt via Smals, de vzw die instellingen in de sociale sector en de gezondheidszorg begeleidt in hun zoektocht naar performante ICT-oplossingen. Die schreef destijds een raamovereenkomst van vier jaar uit om schaalvoordeel bij overheidsdiensten te creëren rond de aankoop en implementatie van securityoplossingen.

Dat raamcontract wordt nu verlengd. VanRoey.be mag dus ook de komende vier jaar netwerksecurityoplossingen leveren aan verschillende overheidsinstellingen. Om hen te beschermen tegen cyberaanvallen biedt de Kempische ICT-dienstverlener producten en diensten aan van de multinational Fortinet.

Oprichter Pat Van Roey klopt zich op de borst: "De afgelopen vier jaar hebben we via Smals onze expertise mogen tonen aan overheidsdiensten zoals Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en tal van OCMW's. De verlenging van deze samenwerking zien we dan ook als een erkenning voor het geleverde werk."